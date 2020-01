Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht den Geschädigten. Die Unfallfahrerin hat sich selbst gestellt.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Geschädigten nach Fahrerflucht

Eine 66-Jährige hat bereits am Donnerstag, 16. Januar, Unfallflucht begangen. Beim Rangieren an einer Engstelle auf der Ulmenstraße hat sie gegen 17.30 Uhr ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich danach zunächst vom Unfallort entfernt. Einen Tag später hat sie den Unfall selbst bei der Polizei angezeigt. Das beschädigte Auto konnte dann allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Ermittler suchen daher Zeugen, die etwas beobachtet haben. Insbesondere wird der Fahrer des Kleinbusses gesucht, dem die Frau an der Engstelle ausgewichen ist. Außerdem sucht die Polizei den Halter des beschädigten Pkw, der am Straßenrand geparkt war und an der linken Seite beschädigt sein muss. Hinweise nehmen das Verkehrskommissariat unter 0209 365 -6200 oder die Leitstelle unter -2160 entgegen.