Gelsenkirchen-Horst Auffahrunfall an einer Gelsenkirchener Ampel. Das Auto einer Frau aus Essen wird auf den Vorderwagen geschoben. Unfallfahrer flüchtet.

Nach einem Auffahrunfall mit anschließender Flucht sucht die Gelsenkirchener Polizei nach der Fahrerin oder dem Fahrer des Wagens. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 21. Dezember gegen 18.15 Uhr im Stadtteil Horst.

Auto kracht an Gelsenkirchener Ampel auf den Wagen einer Frau aus Essen und flüchtet

Zu dieser Zeit stand eine 21-jährige Essenerin wartend in ihrem Auto an der roten Ampel der Kreuzung „An der Rennbahn/Gelsenbergstraße“, als ein unbekannter Wagen auf ihr Auto auffuhr und es in das vor ihr stehende Fahrzeug eines 44-jährigen Gelsenkircheners schob. Die auffahrende Fahrerin oder der auffahrende Fahrer entfernte sich danach mit ihrem oder seinem Fahrzeug unerkannt in die Gelsenbergstraße. Durch den Unfall wurden keine Menschen verletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls sowie nach dem unbekannten Autofahrer oder der unbekannten Autofahrerin. Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 6252 oder 0209 365 2160.

