Gelsenkirchen: Polizei sucht dreisten Gelddieb mit Foto

Gelsenkirchen. Ein dreister Täter nimmt das Bargeld einer Frau aus dem Schacht eines Automaten. Polizei Gelsenkirchen zeigt Fotos: So sieht der Gesuchte aus.

In einem Fall von Unterschlagung sucht die Polizei Gelsenkirchen nun mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer tatverdächtigen Person. Sie steht im Verdacht, am Dienstag, 10. Januar 2023, gegen 11.45 Uhr in einem Geldinstitut auf dem Neumarkt in der Altstadt Bargeld aus einem Ausgabefach eines Geldautomaten entnommen zu haben, das ihm nicht gehörte.

Die Ausgabe der abgehobenen Summe am Automaten verzögerte sich

Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wer kennt diese Person? Foto: Polizei

Zuvor hatte eine 26-jährige Frau an diesem Automaten Bargeld abgehoben. Da sich die Ausgabe der Summe jedoch verzögerte, verließ sie den Automaten, um einen Bankmitarbeiter anzusprechen. Als sie zurückkehrte, war das Ausgabefach leer und sie bemerkte die Abbuchung auf ihrem Konto.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Alle, die die gesuchte Person zu erkennen glauben, können ihre Hinweise an die Polizei geben unter: 0209 365-8112 oder -8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen