Gelsenkirchen: Polizei sucht diesen Dieb mit Kinderwagen

Gelsenkirchen-Buer. Ein Kinderwagen diente einem Ladendieb als Versteck für die entsicherte Beute. Kameras filmten den Mann. So sieht der Gesuchte aus.

Nach einem mutmaßlichen Ladendieb mit Kinderwagen-Tarnung sucht die Gelsenkirchener Polizei per Foto-Fahndung.

Gelsenkirchener Drogerie: Mann löst Sicherungen, Kinderwagen als Beuteversteck

Der Gesuchte betrat am 14. Januar dieses Jahres, das war ein Samstag, eine Drogerie an der Hochstraße in Buer. Vor sich her schob er einen Kinderwagen. Anschließend nahm er die Ware aus dem Regal und entfernte die Sicherungen. Nachdem er die Sicherungen in die Regale warf und die Ware im Kinderwagen verstaute, verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Dieser Mann wird von der Gelsenkirchener Polizei gesucht. Kann ihn jemand aus der Bevölkerung identifizieren? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Bei dem Diebstahl wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Veröffentlichung des Fahndungsfotos soll helfen, den Mann zu identifizieren – unter anderem durch Zeugen, die den Gesuchten womöglich wiedererkennen.

Hinweise an die Polizei sind unter diesen beiden Rufnummern möglich: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Das Bild des Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal zu finden.

