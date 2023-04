Gelsenkirchen: Polizei sucht diese mutmaßliche Taschendiebin

Gelsenkirchen. Eine Taschendiebin hat einer gehandicapten Seniorin die Geldbörse gestohlen. Eine Kamera filmte die Verdächtige. Nach dieser Frau wird gefahndet.

Erneut wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Die Behörde versucht mit der Veröffentlichung eines Kamerabildes, die Identität einer mutmaßlichen Taschendiebin zu entschleiern.

Vorwurf: Diebin stiehlt Geldbörse aus Rollator einer Gelsenkirchener Seniorin (81)

Der gesuchten Frau wird vorgeworfen, eine gehandicapte Seniorin bestohlen zu haben. Der Taschendiebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am 30. Januar dieses Jahres, das war ein Montag. Gegen 10.30 Uhr kaufte damals eine 81-jährige Gelsenkirchenerin in einem Discounter an der Cranger Straße in Erle ein.

Wer kann helfen, diese gesuchte Frau zu identifizieren? Das fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: POlizei GE

Ihr Portemonnaie hatte die ältere Dame in ihrem Rollator. Als die Seniorin an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Eine Überwachungskamera filmte die tatverdächtige Frau.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240. Auch im Fahndungsportal der Polizei ist das Bild der Gesuchten zu sehen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen