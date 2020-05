Gelsenkirchen: Polizei sucht Diebin und EC-Kartenbetrügerin

Gelsenkirchen-Altstadt In einem weiteren Fall von Diebstahl und EC-Kartenbetrug sucht die Gelsenkirchener Polizei mit Fotos aus einer Kamera nach einer Tatverdächtigen.

Mit mehreren Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei Gelsenkirchen eine tatverdächtige Diebin und EC-Kartenbetrügerin.

Insgesamt 600 Euro widerrechtlich abgehoben

Die unbekannte Frau steht laut Polizei im Verdacht, am 24. Januar 2020 einer 83-Jährigen die Geldbörse in einem Supermarkt am Neumarkt gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hob die Verdächtige kurze Zeit später, gegen 11.50 Uhr, an einem nahegelegenen Geldautomaten zweimal Bargeld ab. Bislang liefen die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Täterin in die Leere.

Den Jutebeutel der Seniorin aus dem Trolli gestohlen

Zur Tatzeit entwendete die unbekannte Tatverdächtige den Jutebeutel (Inhalt: Geldbörse) der Seniorin während eines Einkaufes in einer Rewe-Filiale aus dem Einkaufstrolli. In der Geldbörse befand sich die EC-Karte der 83-Jährigen, mit welcher im weiteren Verlauf widerrechtlich Bargeld in einer Höhe von 100 Euro und einmal 500 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben wurden. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Weitere Bilder sind bei der Polizei unter der Adress https://url.nrw/4Ty zu finden.