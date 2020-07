Gelsenkirchen: Polizei sucht Betrüger nach Autoverkauf

Die Polizei sucht einen Betrüger, der nach einem Autokauf in Gelsenkirchen-Schalke mit dem Bargeld flüchtete.

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Unbekannter bekommt nach einem privaten Autoverkauf in Gelsenkirchen-Schalke eine fünfstellige Summe. Danach flüchtet er mit Auto und Geld.

Bei einem privaten Autoverkauf hat ein unbekannter Täter am Samstag, 11. Juli, einen 44-Jährigen betrogen. Die beiden Männer hatten sich um 13.20 Uhr an der Lockhofstraße in Gelsenkirchen-Schalke zu einem Verkaufsgespräch verabredet.

Die beiden Männer konnten sich allerdings nicht auf einen Preis für den 7er BMW einigen. Nach einiger Zeit übergab der 44-Jährige aus Gifhorn dem Verkäufer einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Unter einem Vorwand setzte sich der Unbekannte erneut in das nun bereits verkaufte Fahrzeug und flüchtete mit der Verkaufssumme.

Gelsenkirchen: Polizei warnt vor privaten Autokäufen

Der Betrüger ist etwa 1,65 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt, eine helle Jeans der Marke „Diesel“ sowie eine blaue Einwegmaske über dem Gesicht. Er sprach gutes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-7210 (Kriminalkommissariat 12) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, private Autokäufe vor Ort in bar und ohne rechtsgültigen Vertrag abzuwickeln.

Weitere Nachrichten lesen Sie hier.

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.