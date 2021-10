Gelsenkirchen: Polizei stoppt renitenten Fahrer unter Drogen

Weil sich ein Mann aus Neuss bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend, 30. Oktober, einem Drogenvortest verweigerte, nahm die Gelsenkirchener Polizei ihn fest, um ihm auf der Wache eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Pkw-Fahrer (36) aus Neuss wehrt sich bei Verkehrskontrolle vehement gegen Drogenvortest und Blutprobe. Gelsenkirchener Polizei muss ihn fesseln.

Erheblicher Widerstand gegen seine Festnahme hat einem unter Drogen stehenden Autofahrer aus Neuss am Samstagabend, 30. Oktober, eine Strafanzeige eingebracht.

Gegen 18.30 Uhr war der 36-Jährige bei einer Verkehrskontrolle in Ückendorf angehalten worden. Weil die Beamten den Eindruck hatten, dass er möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, boten sie ihm vor Ort körperliche Tests an, um den Verdacht auszuräumen. Die Überprüfung erhärtete diesen jedoch, so dass sie den Mann um einen freiwilligen Drogenvortest baten.

Berauschter Neusser weigert sich vor Gelsenkirchener Wache, Polizeiauto zu verlassen

Den lehnte der Neusser jedoch aggressiv ab, weshalb er zur Blutprobe zur Polizeiwache Süd gebracht werden sollte. Dagegen setzte sich der Mann allerdings körperlich so zur Wehr, dass die Beamten ihn fesselten.

Vor der Wache weigerte sich der 36-Jährige dann vehement, das Polizeifahrzeug zu verlassen, bevor ihm am Ende doch noch die Blutprobe entnommen werden konnte. Zur Beruhigung kam er ins Polizeigewahrsam.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

