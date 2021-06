Gelsenkirchen: Polizei stoppt mutmaßlichen Mofadieb

Gelsenkirchen-Horst. Weil er ohne Helm auf einem gestohlenen Mofa unterwegs war, hat die Polizei einen 16-Jährigen in Gelsenkirchen gestoppt. Er flüchtete zu Fuß.

Mit einem gestohlenem Mofa unterwegs war ein 16-Jähriger, den Polizeibeamte am Freitag in Gelsenkirchen-Horst anhielten.

Den Beamten war der Jugendliche aus Gladbeck gegen 22.50 Uhr auf dem Kärntener Ring aufgefallen, weil er ohne Helm und ohne Beleuchtung samt Beifahrer mit einem Mofa unterwegs war. Auf seiner Fahrt missachtete der 16-Jährige eine rote Ampel, ehe ihn die Beamten auf der Johannastraße stoppten.

Die Gelsenkirchener Polizisten trafen den 16-Jährigen zuhause an

Von dort flüchtete der Gladbecker zu Fuß. Während die Beamten den 14-jährigen Beifahrer aus Essen vor Ort an seine Erziehungsberechtigten übergaben, trafen sie den 16-Jährigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Da die Polizisten an dem Mofa Aufbruchspuren entdeckt hatten und an dem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, leiteten sie ein Strafverfahren gegen den 16 Jahre alten Gladbecker ein. Dieser gab an, das herrenlose Mofa lediglich gefunden und repariert zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

