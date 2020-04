Gelsenkirchen: Polizei stoppt illegales Transporter-Rennen

Gelsenkirchen. Mitten in der Nacht hat die Polizei Gelsenkirchen ein Rennen zweier Kleintransporter in Ückendorf gestoppt – an einer roten Ampel.

Mitten in Gelsenkirchen-Ückendorf hat die Polizei am frühen Samstagmorgen ein illegales Rennen gestoppt. Gegen 2.10 Uhr beobachteten die Beamten auf der Hohenzollernstraße zwei Kleintransporter, die in hoher Geschwindigkeit geradewegs über den flachen Kreisverkehr an der Wildenbruchstraße rasten.

Die Polizisten verfolgten die Raser bis zur Bergmannstraße – dort sprachen sie an der roten Ampel die Fahrer an und stoppten den Spuk.

Die Führerscheine der beiden Gelsenkirchener (20 und 21 Jahre) wurden eingezogen. Fahren dürfen sie erstmal nicht. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.