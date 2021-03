Gelsenkirchen: Polizei stoppt drei berauschte Autofahrer

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat drei berauschte Autofahrer gestellt. Folge: Eine Anzeige und zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Die Polizei Gelsenkirchen hat drei Autofahrer gestoppt, die unter Einfluss von berauschenden Mitteln unterwegs gewesen sind. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

So waren Beamte am frühen Dienstagmorgen (2. März) um Horst im Einsatz. Ein 50-jähriger Gelsenkirchener ist gegen 5:35 Uhr von hinten in das Auto eines 61-jährigen Esseners gefahren. Dieser hatte vor einer roten Ampel auf dem Lehrhovebruch gewartet.

Unfallfahrer schaut sich den Schaden an und macht sich dann aus dem Staub

Im Anschluss schauten sich beide Männer den Schaden an den Fahrzeugen an. Bevor die Polizei eintraf, verließ der Gelsenkirchener die Unfallstelle. Der Essener folgte ihm. Schließlich wurde der 50-Jährige auf der Strundenstraße gestellt. Daraufhin wurde von der Polizei ein Alkoholtest durchgeführt, der ein positives Ergebnis hervor brachte.

Der Gelsenkirchener wurde daher mit auf die Polizeiwache genommen, wo ihm von einem Arzt Blutproben entnommen wurden. Zusätzlich wurde ihm das Autofahren untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige erwartet den Mann.

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen 30- und 22-Jährigen eingeleitet

Zudem wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen 30-Jährigen sowie einen 22-Jährigen eingeleitet. Beide fielen Polizeibeamten bei Verkehrskontrollen auf, die sie am 1. und am 2. März im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet durchgeführt hatten. Beiden Männern wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Die Testungen verliefen positiv. Auf der Wache wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt.

