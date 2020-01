Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein Gelsenkirchener auf einem E-Scooter ist Polizisten aufgefallen, weil er auf dem Gehweg unterwegs war. Nicht sein einziges Vergehen.

Gelsenkirchen: Polizei stoppt berauschten E-Scooter-Fahrer

Mit gleich mehreren Vergehen fiel ein 30-jähriger Gelsenkirchener der Polizei am Samstag, 18. Januar, auf. Weil er in der falschen Richtung verbotenerweise mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war, hielten Polizisten den Mann gegen 10.05 Uhr auf der Ückendorfer Straße an.

Dabei stellten sie fest, dass an dem Roller auch nicht das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen angebracht war. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, gewannen sie außerdem den Eindruck, dass der Fahrer Alkohol und Drogen konsumiert haben könnte. Der Gelsenkirchener gab zu am Vorabend einen Joint geraucht und am Morgen ein Glas Whisky getrunken zu haben.

Der Fahrer musste mit zur Wache

Die Polizisten untersagten ihm deshalb die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Wache. Dort nahm ein Arzt eine Blutprobe.