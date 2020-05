Gelsenkirchen: Polizei stoppt berauschte Fahrer

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Polizei ist erneut auf berauschte Fahrer gestoßen. Sie fuhren Auto, obwohl sie Alkohol und Drogen zu sich genommen hatten.

Berauschte Fahrer sind ein Sicherheitsrisiko, gehören zum Alltag der Polizei. Gelsenkirchener Beamte haben in den vergangenen drei Tagen wieder vier Autofahrer gestoppt, die zuvor Alkohol oder Drogen zu sich genommen hatten. Die Behörde leitete drei Strafverfahren und ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit ein.

Am Samstag, 16. Mai 2020, fiel laut Polizeibehörde den Beamten gegen 19 Uhr ein 27-jährigen Autofahrer auf der Brockhoffstraße in der Altstadt auf. Der Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis, dazu ergab ein freiwilliger Atemtest 1,9 Promille Alkohol. Dem Mann wurde daraufhin auf der Wache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seiner Wege gehen.

"Apathisch" wirkende Autofahrerin mit trägen Augenreflexen

Später am Samstagabend, gegen 22.45 Uhr, stießen Einsatzkräfte der Polizei dem Bericht nach an der Kreuzung Vinckestraße/Horster Straße in Buer auf eine "apathisch wirkende" 35-jährige Gelsenkirchenerin, die durch ihre auffällige Fahrweise die Blicke eines Zeugen auf sich gezogen hatte. Der Beobachter alarmierte daraufhin die Polizei. Wie die Behörde weiter mitteilt, schien die Frau den Ausführungen der Beamten nicht durchgehend folgen zu können. Ihre Aussprache sei undeutlich gewesen, als sie aus dem Fahrzeug stieg, habe sie geschwankt und auf den Lichttest haben ihre Pupillen sehr träge reagiert.

Ein Alkoholtest schlug nicht an, heißt es weiter, einen Drogenvortest lehnte die Gelsenkirchenerin ab. Sie gab lediglich laut Polizei zu, im Laufe des Tages Medikamente zu sich genommen zu haben. Ein Arzt entnahm ihr zwei Blutproben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Bremslicht defekt, Nebelschlussleuchte eingeschaltet

Am Sonntag, 17.Mai 2020, 3.50 Uhr, fiel Polizeibeamten ein 52-jähriger Gelsenkirchener Autofahrer auf der Cranger Straße in Erle auf. Ein Bremslicht des Fahrzeugs war defekt und die Nebelschlussleuchte war eingeschaltet. Laut Behörde hat der Atem des Mannes nach Alkohol gerochen, der Test untermauerte den Trunkenheitsverdacht mit einem Wert von 1,38 Promille. Ein Arzt entnahm dem 52-Jährigen darauf auf der Wache eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

Schlussendlich kontrollierten am Montag, 18. Mai 2020, Polizeibeamte gegen 1.55 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer auf der Florastraße, Ecke Margaretenstraße in

Bulmke-Hüllen. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv an, weshalb dem Rumänen eine Blutprobe entnommen wurde. Weil er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, musste er eine Sicherheitsleistung an Geld erbringen. Danach kam er frei.

