Gelsenkirchen: Polizei stößt auf Mann mit Doppel-Identität

Gelsenkirchen-Altstadt. Eine achtlos weg geschnipste Zigarette hat Gelsenkirchener Bundespolizisten auf die Spur eines Mannes mit falscher Identität geführt.

Kleine Sünde, große Wirkung: Eine weggeworfene Zigarette hat Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Montag, 8. November, auf einen 30-jährigen Mann aufmerksam gemacht. Bei der Kontrolle des Mannes wurden sie fündig.

Kontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Mann mit zwei Identitäten aufgeflogen

Gegen 19 Uhr am Montag beobachteten Bundespolizisten auf Streife am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen jungen Mann auf einem Bahnsteig, der achtlos eine zuvor gerauchte Zigarettenkippe auf den Boden schnipste. Die Einsatzkräfte sprachen den Mann daraufhin an an und kontrollierten ihn.

Beim Abgleich seiner gescannten Fingerabdrücke stellten die Bundespolizisten fest, dass sich der syrische Staatsbürger unter zwei verschiedenen Identitäten in Deutschland aufhält. Außerdem hatte der 30-Jährige eine geringe Menge an pflanzlichen Drogen dabei.

Die Bundespolizei leitete unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Wegwerfens der Zigarette ein.

