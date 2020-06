Gelsenkirchen: Polizei stellt zwei Verdächtige nach Einbruch

Gelsenkirchen-Feldmark. In Gelsenkirchen nimmt eine Fußstreife zwei Männer fest. Vorab wurde ein Einbruch in einen Supermarkt gemeldet

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Fürstinnenstraße hat die Gelsenkirchener Polizei am Donnerstagmorgen, 17. Juni, zwei 21 und 38 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Gegen 2.30 Uhr wurden die Polizisten im Rahmen ihrer Streife auf die beiden Männer aufmerksam. Die standen vor dem Discounter. Der 38-Jährige entfernte sich zunächst zu Fuß. Er wurde jedoch nahe des Tatorts in einem grauen Opel Zafira angetroffen.

Ohne Versicherung und Führerschein

Dort fanden die Beamten im Auto unter anderem Einbruchswerkzeug. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht und dass der 38-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die beiden Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhaltdauern an. https://deref-web-02.de/mail/client/t1qPt-_U25g/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.waz.de%2Fstaedte%2Fgelsenkirchen%2Farticle228149537.ece