Gelsenkirchen: Polizei stellt Mann mit Testosteron im Gepäck

Die Bundespolizei hat am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen 35-jährigen Mann gestellt. er hatte flüssiges Testosteron dabei.

Zufallstreffer am Gelsenkirchener Hauptbahnhof: Am Montagnachmittag, 19. September, hat die Bundespolizei einen 35-Jährigen gestoppt und ist bei einer anschließenden Kontrolle in seinem Rucksack fündig geworden. Gleich 14 Ampullen mit flüssigem Testosteron hatte der Mann bei sich. Dabei handelt es sich um ein beliebtes Dopingmittel.

Nun wird sich der Mann, der der Polizei aufgrund vorangegangener Gewaltdelikte bereits bekannt war, in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Es geht um den Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz.

