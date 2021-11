Gelsenkirchen: Polizei setzt Pfefferspray gegen Radler ein

Weil ein Mann sich in Gelsenkirchen-Buer renitent verhielt, setzten die Beamten Pfefferspray ein (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Buer. Weil ein offenbar betrunkener Mann in Gelsenkirchen-Buer Polizisten mit seinem Fahrrad bedrohte, setzten die Beamten Reizgas gegen ihn ein.

Mit einem renitenten Radfahrer bekamen es Polizeibeamte am Sonntagabend in Gelsenkirchen-Buer zu tun. Die Polizisten setzten Reizgas ein.

Am späten Sonntagabend hatte eine Frau die Polizei gerufen: Sie hatte gesehen, dass am Nordring/Ecke Ostring ein Mann auf dem Gehweg lag. Als die Polizisten gegen Mitternacht eintrafen, hatte sich der Mann zunächst mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung entfernt, konnte aber auf der Linnefantstraße angetroffen werden.

Darum setzten die Gelsenkirchener Polizisten Reizgas ein

Da die Beamten vermuteten, dass der Mann betrunken war, baten sie ihn, sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen beleidigte er die Beamten, nahm sein Fahrrad in beide Hände und bedrohte sie damit. Laut Auskunft der Polizei mussten die Polizisten Reizstoff („Pfefferspray“) gegen den Mann einsetzen, um ihn zu fixieren zu können.

Mitarbeiter des hinzugerufenen Rettungsdienstes versorgten den Mann vor Ort, bevor er zur Gemütsberuhigung in das Gewahrsam gebracht wurde. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstandes und Beleidigung.

