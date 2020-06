Gelsenkirchen: Polizei nimmt gesuchten Mann in Horst fest

Die Gelsenkirchener Polizei nahm am Sonntag, 7. Juni, einen gesuchten Mann in einem Haus im Stadtteil Horst fest. Eine aufmerksame Zeugin hatte sie alarmiert, nachdem sie den 41-Jährigen erkannt hatte.

Gelsenkirchen-Horst. Eine aufmerksame Zeugin alarmiert die Beamten, nachdem sie den 41-Jährigen auf der Markenstraße erkannt hat. Polizei findet Betäubungsmittel.

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntagmittag, 7. Juni, einen gesuchten Gelsenkirchener in einem Haus an der Markenstraße in Horst festnehmen konnte. Gegen den 41-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Gelsenkirchen vor.

Dort muss er sich in einem Verfahren verantworten, weil er ein Kraftfahrzeug ohne gültigen Führerschein fuhr. Eine Zeugin erkannte den Mann und alarmierte die Beamten.

Gelsenkirchener Polizei findet geringe Menge Betäubungsmittel

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Diese stellten sie sicher und fertigten dazu eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

