Gelsenkirchen: Polizei nimmt flüchtigen Häftling fest

Gelsenkirchen-Bismarck. Einen flüchtigen Häftling hat die Polizei Gelsenkirchen festgenommen. Den Verurteilten erwartet jetzt eine Haftverlängerung. Und zwar deswegen.

Beamte der Gelsenkirchener Polizei haben einen flüchtigen Häftling festgenommen. Aufgefallen ist der Mann bei einer Verkehrskontrolle.

Gelsenkirchen: Flüchtiger Häftling wegen schweren Raubes per Haftbefehl gesucht

Als die Polizisten am Mittwoch, 16. August, um 14.30 Uhr das Auto des 22-Jährigen an der Münsterstraße Ecke Grimbergstraße im Ortsteil Bismarck anhielten, gab der Mann, der sich nicht ausweisen konnte, zunächst falsche Personalien an. Als die Beamten ihn damit konfrontierten, versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte aber gestellt werden.

Gegen die Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, durch den zwei Beamte leicht verletzt wurden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung auf der Wache kam heraus, dass der gebürtige Hamburger zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt eine Haftstrafe verbüßen muss und nach einem erlaubten Freigang nicht dorthin zurückgekehrt war. Außerdem lag gegen ihn ein weiterer Haftbefehl über 412 Tage wegen schweren Raubes zur Vollstreckung vor.

Die Polizisten brachten den Mann in Gewahrsam. Von dort wurde er später in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Aufgrund der Ereignisse am Mittwoch muss er sich nun außerdem wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

