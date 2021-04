Gelsenkirchen: Polizei löst Versammlung mit 50 Menschen auf

Weil sich 50 Menschen in einer Gelsenkirchener Wohnung versammelt hatten, griff die Polizei ein.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Mehr als 50 Menschen hatten sich am Samstag in Gelsenkirchen-Ückendorf in einer Wohnung aufgehalten – trotz Corona. Die Polizei schritt ein.

Mit einer größeren Menschenmenge bekam es am Samstagnachmittag die Gelsenkirchener Polizei in Ückendorf zu tun. Da sich die meist jungen Leute nicht an die Coronaregeln hielten, griffen die Beamten ein.

Anwohner in Ückendorf hatten gegen 14.30 Uhr am Samstag eine größere Personengruppe beobachtet, die sich auf der Metzer Straße versammelt hatte. Die Anwohner alarmierten die Polizei.

Die Gelsenkirchener Polizisten nahmen die Personalien auf

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Gruppe bereits in die Wohnung eines 21-Jährigen zurückgezogen, die aber von der Polizei ausgemacht werden konnte. Rund 50 Menschen wurden angetroffen, von denen einige umgehend die Flucht ergriffen.

Von 26 Gästen, alle ohne Mundschutz, konnten die Polizeibeamten schließlich die Personalien aufnehmen. Sie müssen jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.