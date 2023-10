Gelsenkirchen: Polizei lähmt aggressiven Vater mit Taser

Eine mögliche Kindesmisshandlung hat einen Polizeieinsatz in Gelsenkirchen ausgelöst. Die Polizei setzte den Mann mit einem Taser (Symbolbild) außer Gefecht.

Gelsenkirchen-Buer. Ein Vater aus Gelsenkirchen kam erst in Gewahrsam, dann in eine Klinik. Er verhielt sich aggressiv gegenüber seinem Sohn und schlug Polizisten.

Eine mögliche Kindesmisshandlung hat einen Polizeieinsatz in Gelsenkirchen ausgelöst. Die Polizei setzte den Mann mit einem Taser außer Gefecht. Tags darauf verursachte der 49-Jährige einen weiteren Polizeieinsatz, an dessen Ende der Vater aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Taser-Einsatz in Gelsenkirchen, um weitere Randale eines Vaters zu beenden

Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben am Dienstag, 17. Oktober, gegen 21.45 Uhr beobachtet, wie der 49-Jährige seinen Sohn an der Hobergstraße „angeschrien und an ihm herumgezerrt hatte“. Bei der Befragung des Achtjährigen – die Polizei hatte Vater und Sohn getrennt – befahl der Gelsenkirchener dem Jungen, zu fliehen. Der Versuch, sich loszureißen, scheiterte aber.

Der 49-Jährige wickelte sich darauf einen Spanngurt um seine Faust, irrte auf der Straße umher und baute sich drohend vor den Beamten auf. Um ein Randalieren zu vermeiden, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich mit Schlägen und verletzte dabei eine Polizistin leicht.

Gelsenkirchener wirft mit Gegenständen – Polizisten überwältigen Vater auf Vordach

Die Polizei setzte darauf einen Taser, eine Elektroschockpistole ein, durch deren Impulse der Gelsenkirchener bewegungsunfähig gemacht wurde. Der 49-Jährige blieb bis Donnerstagmorgen in Obhut der Polizei, um den Jungen kümmerte sich das Jugendamt.

Kaum wieder in Freiheit, musste die Polizei zur Wohnung des Vaters an der Polsumer Straße ausrücken. Vom Balkon warf der 49-Jährige Gegenstände auf die Straße und kletterte aufs Vordach. Dort wurde er von Einsatzkräften überwältigt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

