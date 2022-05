Gelsenkirchen: Polizei hebt gewaltige Drogenplantage aus

Gelsenkirchen-Neustadt. Eine riesige Drogenplantage hat die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 9. Mai ausgehoben. Wie die Einsatzkräfte zu dem spektakulären Fund kamen.

Eine gewaltige Drogen-Plantage hat die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 9. Mai ausgehoben. Kommissar „Zufall“ half bei dem Fund kräftig mit.

Wasserschaden führt Einsatzkräfte zu Gelsenkirchener Drogen-Plantage

Die Beamten entdeckten am Sonntag die gewaltige Cannabis-Plantage in einem leerstehenden Wohnhaus in der Neustadt. Dabei spielte „Kommissar Zufall“ eine entscheidende Rolle, weil es in dem Haus zu einem Wasserschaden kam, der zunächst die Feuerwehr zu einem Einsatz veranlasste.

Lesen Sie dazu auch: [Gelsenkirchen war Zentrale für Waffen- und Drogenhandel]

Die Einsatzkräfte entdeckten die Großplantage, die sich über insgesamt drei Stockwerke erstreckte und informierten die Polizei. Insgesamt stellten die Beamten dann über 1200 Hanfpflanzen, diverse Belüftungs-, Beleuchtungs- und Bewässerungssysteme sicher. Personen wurden in dem Haus nicht angetroffen.

In Gelsenkirchen hat die Polizei erst vor wenigen Tagen eine kleinere Drogenplantage entdeckt. Zuletzt sorgte in Gelsenkirchen eine ebenfalls gigantische Cannabis-Zuchtanlage für Aufsehen. Hier fand die Polizei 1800 Cannabis-Pflanzen.

Millionen-Ertrag durch 1200 Hanfpflanzen möglich

Der Fall erinnert an einen nahezu gleichartigen Fund in Essen. Dort stießen Einsatzkräfte im September 2017 ebenfalls auf eine Drogenplantage mit 1200 Cannabis-Pflanzen. Die Behörden rechneten damals vor, dass die Hanfpflanzen bei drei zu erwartenden Ernten im Jahr rein rechnerisch einen zusätzlichen Ertrag von rund drei Millionen Euro abgeworfen hätten. Abzüglich von etwa 125.000 Energiekosten wäre ein satter Gewinn übriggeblieben.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen