Gelsenkirchen: Polizei findet Waffen und Drogen in Wohnung

Gelsenkirchen-Resse. Aus einer üblichen Verkehrskontrolle ist eine Wohnungsdurchsuchung geworden. Gefunden wurden Waffen und Drogen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Gelsenkirchen haben Polizeibeamte am vergangenen Samstag, 17. April, unter anderem Drogen und Waffen gefunden.

Gelsenkirchener Polizisten finden Schreckschusswaffen, Klappmesser, Cannabis, Polen-Böller und noch unbekannte Substanz

Ausgangspunkt der Durchsuchung war eine übliche Verkehrskontrolle am Samstag, bei der den Einsatzkräften ein 46-jähriger Gelsenkirchener aufgefallen ist. Bei ihm fanden die Beamten nach Angaben von Polizeisprecher Stephan Knipp Drogen.

Gegen 18.30 Uhr betraten Polizeikräfte schließlich per Durchsuchungsbeschluss die Wohnung des 46-Jährigen in der Hedwigstraße im Gelsenkirchener Stadtteil Resse. Bei der Durchsuchung konnten Betäubungsmittel gefunden werden, außerdem Waffen, Bargeld sowie Falschgeld. „Die Polizei hat mehrere Schreckschusswaffen, ein Klappmesser, Cannabis, Polen-Böller sowie eine noch nicht näher klassifizierte Substanz gefunden und sichergestellt“, so Knipp weiter. Die Substanz werde untersucht, das Ergebnis stehe noch aus.

Die Beamten stellten unter anderem auch Mobiltelefone und Speichermedien sicher. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gelsenkirchener wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.