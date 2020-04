Gelsenkirchen: Polizei findet Drogen und viel Bargeld

In einem Grünstreifen fand die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 19. April 2020, kleine Tütchen mit Drogen (Symbolbild). Beamte hatten zuvor drei Männer kontrollieren wollen – als sie die Polizei sahen, warfen zwei von ihnen die Tüten ins Gebüsch.

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Gelsenkirchener Polizei ist bei einer Personenkontrolle auf Drogen und viel Bargeld gestoßen. Womöglich wurde ein Deal verhindert.

Die Gelsenkirchener Polizei ist bei einer Personenkontrolle von drei jungen Männern am Sonntag, 19. April 2020, auf Drogen und viel Bargeld gestoßen. Womöglich wurde ein Deal verhindert.

Wie die Polizei berichtet, haben Polizeibeamte am Sonntag, 19. April gegen 18.12 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Busch-Straße drei Gelsenkirchener (23, 24, 25) kontrollieren wollen. Als das Trio die Polizei bemerkte, warfen zwei Männer kleine Tütchen in einen angrenzenden Grünstreifen.

24-Jähriger flieht und leistet Widerstand - zwei Beamte leicht verletzt

Zwei der Beschuldigten gaben laut Behörde an, keinen Ausweis dabei zu haben. Der 24-Jährige wollte sich einer Durchsuchung nach Ausweispapieren entziehen und nahm Reißaus. Sein Fluchtversuch endete aber bereits nach wenigen Metern, die Polizisten stoppten ihn. Der Gelsenkirchener versuchte, sich aus dem Griff der Beamten zu lösen, letztendlich wurde er doch fixiert. Zwei Polizeibeamte verletzten sich bei dem Einsatz leicht, sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Im Grünstreifen, vor dem sich die Beschuldigten aufhielten, fanden die Polizisten dem Bericht zufolge kleine Tütchen mit Drogen, beim 24-Jährigen stellten die Beamten eine große Menge Bargeld sicher. Weil er sich weiter aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook