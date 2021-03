Gelsenkirchen: Polizei findet Drogen bei Fahrzeugkontrolle

Gelsenkirchen-Horst. Die Gelsenkirchener Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle 545 Gramm Marihuana sichergestellt. Sie befanden sich in einem Streusalz-Eimer.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs in Gelsenkirchen-Horst ist die Polizei am Freitag (26. März) auf 545 Gramm Marihuana gestoßen. Die Drogen befanden sich nach Behördenangaben in einem Streusalz-Eimer.

Am Freitagabend gegen 19.45 Uhr hielten die Beamten das Fahrzeug eines 40-Jährigen an der Devensstraße an. Er fuhr auffällig langsam. Im Inneren des Fahrzeugs roch es nach Angaben der Polizei süßlich. Anschließend durchsuchten die Polizisten das Auto. Dabei stießen sie auf Bargeld im höheren dreistelligen Bereich sowie eine Plastiktüte mit Marihuana-Resten.

Gelsenkirchen: Strafverfahren gegen Mann eingeleitet

Im Fahrzeug des 40-Jährigen, der der Durchsuchung zugestimmt hatte, fanden die Beamten zusätzlich 545 Gramm der Drogen, die in einem Eimer für Streusalz versteckt gewesen waren, und eine Feinwaage. Zusätzlich entdeckten sie Pfefferspray. Unklar war, ob der Mann dieses mitführen durfte. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.