Gelsenkirchen: Polizei fasst gesuchten Mann auf Dach in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Per Haftbefehl gesucht und auf einem Dach festgenommen: Die Polizei Gelsenkirchen hat einen 22-jährigen Mann in Buer gefasst.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstagmorgen (18. Mai) einen per Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen auf einem Wohnungsdach in Buer gefasst – und direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Gelsenkirchener Polizei: Gegen den 22-Jährigen lag ein Haftbefehl vor

Demnach hätten sich gegen 8.10 Uhr Zeugen bei der Polizei gemeldet. Der Gesuchte, gegen den ein Haftbefehl zur Vollstreckung unter anderem wegen Raubes, Körperverletzung und Beleidigung vorgelegen habe, wurde schließlich auf einem Dach gestellt und festgenommen. Nachdem er sich mehrfach der Haftbefehlsvollstreckung entzogen habe, werde er „in den kommenden 30 Monaten keine Dächer mehr besteigen“, so die Polizei weiter.

