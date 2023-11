Gelsenkirchen: Polizei fasst Diebe auf frischer Tat

Die technische Absicherung eines Handwerksbetriebes in Gelsenkirchen hat dazu geführt, dass zwei mutmaßliche Diebe sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten müssen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. In flagranti erwischt hat die Polizei zwei mutmaßliche Diebe, die einen Handwerksbetrieb im Gelsenkirchener Süden in Visier genommen hatten.

Die technische Absicherung eines Handwerksbetriebes in Gelsenkirchen hat dazu geführt, dass zwei mutmaßliche Diebe sich nun in einem Strafverfahren wegen schweren Diebstahls verantworten müssen.

Gelsenkirchener Polizei umstellt Dachdeckerbetrieb – Duo versteckte sich im Gebüsch

Polizeibeamte sind in der Nacht zu Freitag, 10. November, gegen zwei Uhr zur Straße am Luftschacht in Ückendorf ausgerückt. Der Inhaber eines Dachdeckerbetriebes hatte zuvor einen Notruf abgesetzt. Der Unternehmer war über Überwachungskameras alarmiert worden, dass sich mehrere Personen unerlaubt auf seinem Firmengelände aufhielten.

Die alarmierten Einsatzkräfte umstellten das Firmengelände, um es dann systematisch zu durchsuchen. Dabei stießen sie auf zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Die beiden ließen sich widerstandslos festnehmen. Weil aber ihre Identitäten vor Ort nicht geklärt werden konnten, brachten die Beamten sie zur Wache, von wo aus sie nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen wurden.

Ein Transporter, mit dem mutmaßlichen Täterunterwegs waren, wurde als Tat- und Beweismittel sichergestellt, weil sich im Inneren des Wagens Altmetall befand, das möglicherweise Diebesgut aus anderen Beutezügen sein könnte. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls gegen die beiden Männer dauern an.

