Gelsenkirchen: Polizei fahndet nach kratzbürstigem Räuber

Nach einem räuberischen Diebstahl in Gelsenkirchen sucht die Polizei einen mutmaßlichen Räuber mit einer Besonderheit.

Gelsenkirchen-Feldmark. Mit einer ungewöhnlichen Verteidigung hat sich ein Räuber gegen seinen Verfolger aus Gelsenkirchen gewehrt. Die Polizei sucht jetzt Augenzeugen.

Schläge, Tritte oder gar Waffengewalt – dieser Dinge bedienen sich Räuber oft. Nach einem räuberischen Diebstahl in Gelsenkirchen sucht die Polizei einen mutmaßlichen Räuber mit einer Besonderheit: Er benutzt seine Fingernägel, um seine Opfer zu kratzen.

Stadtgarten-Räuber entkommt, indem er einen Gelsenkirchener schmerzhaft kratzt

Die schmerzhafte Erfahrung hat jetzt ein 18-jähriger Mann gemacht, der am Dienstag, 8. August, gegen 16.20 Uhr zusammen mir einer 20 Jahre alte Frau 16.20 Uhr auf einer Bank im Stadtgarten an der Zeppelinallee gesessen hat. Ein Unbekannter bot den beiden Gelsenkirchenern dort Drogen zum Kauf an. Dies lehnten die beiden ab. Darauf stahl der Mann das auf der Bank liegende Mobiltelefon der Frau und flüchtete.

Dem 18-Jährigen gelang es zwar, den Täter einzuholen und festzuhalten, doch entging der Umklammerung, indem er den Gelsenkirchener kratzte. Die Polizei sucht nun den Täter sowie Zeugen des Vorfalls.

Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen etwas längeren, schwarzen Bart. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, aus der eine darunter liegende schwarze Kapuze herausragte, eine blaue Jeans sowie eine rote Kappe.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

