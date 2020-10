Gelsenkirchen: Polizei fahndet mit Fotos nach Dieben

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Polizei Gelsenkirchen fahndet mit Fotos nach zwei Männern. Sie sollen einem 67-Jährigen im Mai Bargeld, EC-Karten und Handy gestohlen haben.

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Diebe und EC-Kartenbetrüger. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Mittwoch, 6. Mai 2020, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr einem 67-Jährigen beim Fahrradfahren seine Tasche aus dem Fahrradkorb gestohlen zu haben. In der Tasche befanden sich Bargeld, EC-Karten, Papiere und ein Handy.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu den Tätern

So sieht der erste Tatverdächtige aus. Wer ihn identifizieren kann, sollte sich dringend bei der Polizei Gelsenkirchen melden. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Mit den erbeuteten EC-Karten holten die Diebe laut Polizei 4000 Euro Bargeld an einem Geldautomaten an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen ab. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link https://url.nrw/45Dzu finden.

Dieses Fahndungsbild zeigt den zweiten Tatverdächtigen. Foto: Polizei Gelsenkirchen