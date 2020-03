Gelsenkirchen: Polizei fahndet mit Foto nach Betrüger

Gelsenkirchen-Rotthausen. Die Gelsenkirchener Polizei sucht einen Betrüger. Der Unbekannte hat mit den gestohlenen Kreditkartendaten eines Seniors Rechnungen beglichen.

Bezahlt an einer Tankstelle in Gelsenkirchen-Rotthausen

Bereits im September 2019 sind einem 69-jährigem Mann aus Hannover zunächst seine Kreditkartendaten im Internet unberechtigt entwendet und anschließend mehrfach für diverse Einkäufe eingesetzt worden. Insgesamt verwendete der unbekannte Täter in vier Fällen die Kreditdatendaten, um in Lebensmittel-Discountern in Essen und einer Tankstelle an der Schwarzmühlenstraße in Rotthausen Waren zu kaufen. Videoüberwachungskameras filmten den Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben, weil sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind.

Die Polizei sucht diesen Mann, wer kann helfen, ihn zu identifizieren? Foto: Foto: Polizei

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise unter den Rufnummern 0209 365 7210 (KK 12) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).