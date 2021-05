Gelsenkirchen: Polizei erwischt zwei flüchtige Einbrecher

Zwei Einbrecher hat die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag, 23. Mai, festgenommen. Das Duo war in einen Rohbau eingedrungen.

Die Beute war nur kurz in den Händen der Täter. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Sonntag, 23. Mai, zwei Einbrecher gefasst.

Einbrecher flüchten mit Bohrmaschinen in den Händen - Polizeibeamte stellen die Täter

Nach Behördenangaben sind am Sonntag gegen 22.50 Uhr Nachbarn durch verdächtige Geräusche aus einem nahen Rohbau an der Mühlenbruchstraße in der Neustadt aufgeschreckt worden. Im Anschluss wurden zwei Männer mit Bohrmaschinen auf dem Baugerüst gesehen.

Als die Einbrecher bemerkten, dass Zeugen sie auf frischer Tat beobachteten, flüchteten sie zunächst. Beamte nahmen die beiden mutmaßlichen Täter allerdings bereits nach einer kurzen Fahndung noch in Tatortnähe fest.

