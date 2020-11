Gelsenkirchen: Polizei erwischt 15-jährigen Raser in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Ein 15-Jähriger war in Gelsenkirchen-Buer in einer 50er-Zone mit knapp 100 km/h unterwegs. Die Polizei erwischte ihn auf einem Parkplatz.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf dem Ostring in Gelsenkirchen-Buer ist am Montagnachmittag, 16. November, ein 15-Jähriger mit einem hochmotorisierten Audi-SUV aufgefallen. Gegen 14.40 Uhr fuhr der Jugendliche bei erlaubten 50 Kilometer pro Stunde mit 98 km/h in die Radarfalle.

Ein Polizist gab dem Verkehrssünder deutliche Anhaltezeichen. Die missachtete er allerdings und setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr dem Audi hinterher. Die Beamten fanden kurze Zeit später den abgestellten Wagen auf dem Parkplatz einer Schule an der Straße Löchter.

Gelsenkirchen: Auto gehörte dem Vater des 15-jährigen Rasers

Fahrer und Beifahrer hatten das Auto bereits verlassen und wollten sich in einem Gebüsch verstecken. Die Polizisten nahmen den 15-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen in Gewahrsam und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug dem Vater des Jugendlichen gehört. Der erschien auch am Kontrollort und nahm seinen Sohn in Obhut, der nun mit einem Strafverfahren rechnen muss.