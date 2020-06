Gelsenkirchen: Polizei ermittelt Pkw-Besitzer nach Unfall

Bei einer Fahndung nach einem flüchtigen Unfall-Fahrers wurde die Polizei in Gelsenkirchen fündig.

Gelsenkirchen-Bismarck. Die Gelsenkirchener Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht den Halter eines beteiligten Pkw. Er hatte keinen Führerschein und war angetrunken.

Ein weißer Pkw Hyundai ist kurz nach Mitternacht am 17. Juni im Einmündungsbereich Plutostraße/ Hohenzollernstraße beim Linksabbiegen von der Fahrbahn abgekommen, in einen Vorgarten gefahren und dort gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde ein angrenzend geparktes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Hyundai in südliche Fahrtrichtung.

Wagen sichergestellt

Polizeibeamten fanden den beschädigten Unfallwagen nach Zeugenhinweisen geparkt auf der Grabenstraße und stellten ihn sicher. Im Rahmen der Fahndung wurde mit dem Halter des Hyundai Rücksprache genommen. Der 23-jährige Gelsenkirchener ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er war alkoholisiert, ein Arzt entnahm ihm Blutproben in der Wache. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece