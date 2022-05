Polizeibeamte haben am Dienstag, 3. Mai, in einer Wohnung in Gelsenkirchen Drogen und 173 Cannabis-Pflanzen, die zur Drogenherstellung gezüchtet wurden, sichergestellt.

Drogen & Kriminalität Gelsenkirchen: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung

Gelsenkirchen-Resser Mark. Strafanzeige gegen 31-Jährigen: Eine Cannabis-Plantage hat die Gelsenkirchener Polizei in einer Wohnung in Gelsenkirchen ausgeräumt.

Polizeibeamte haben am Dienstag, 3. Mai, in einer Wohnung in Gelsenkirchen Drogen und 173 Cannabis-Pflanzen, die zur Drogenherstellung gezüchtet wurden, sichergestellt.

Marihuana-Geruch führt zu Cannabis-Plantage in Wohnung eines Gelsenkircheners (31)

Die Beamten wurden nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Dienstag um 18.51 Uhr bei einem 31 Jahre alten Mann an der Tecklenburger Straße vorstellig. Da die Einsatzkräfte schon beim Öffnen der Tür durch den Gelsenkirchener deutlich den Marihuana-Geruch, ordnete die Staatsanwaltschaft Essen die Durchsuchung der Wohnung an.

Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen, für den Konsum und den Zuchtbetrieb einer Cannabis-Plantage relevante Gegenstände sowie insgesamt 173 Cannabispflanzen unterschiedlicher Größe. Diese wurden in einem speziell eingerichteten Raum gezüchtet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

