Gelsenkirchen: Polizei-Diensthund hilft bei Festnahme

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Schalke konnte am Samstag ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden. Ein Polizeihund leistete wichtige Mithilfe.

Einem Diensthund der Polizei Gelsenkirchen ist es zu verdanken, dass bei einem Einsatz am Samstagmittag in Schalke ein Mann festgenommen werden konnte, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Der Flüchtende ignorierte die Warnungen der Polizeibeamten

Polizeibeamte wollten am Samstag um 14.10 Uhr auf der Herbertstraße einen 32-jähriger Gelsenkirchener kontrollieren. Wie sich herausstellte, lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, versuchte der Mann zu flüchten und lief durch angrenzende Gärten vor den Beamten davon. Diese drohten an, dass sie den Diensthund loslassen würden. Der Flüchtende ignorierte laut Polizei diese Warnung.

Nur wenige Augenblicke später hatte der Diensthund den Mann eingeholt, ihn an seiner Jacke im Bereich der Schulter erfasst und so zum Stehen gebracht. Dann wurde der Gesuchte durch den ebenfalls herbeigeeilten Diensthundeführer zu Boden gebracht und gefesselt. Der gefasste Gelsenkirchener blieb unverletzt und wurde kurz darauf in die hiesige Justizvollzugsanstalt gebracht.

