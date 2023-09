Gelsenkirchen: Polizei beendet Hochzeitsfeier nach Gewalt

Gelsenkirchen. Polizisten beenden eine Hochzeitsfeier nachdem es zu einem heftigen Streit unter den Gäste kommt. Warum sogar ein Polizeihund zubeißen muss.

Der schönste Tag im Leben? Zumindest unvergesslich dürfte diese Hochzeitsfeier für alle Beteiligten sein, die die Polizei in der Nacht zu Sonntag (10. September) beenden musste.

Grund war nach Angaben der Behörde ein heftiger Streit zwischen mehreren Hochzeitsgästen, die im Vereinsheim einer Kleingartenanlage an der Aldenhofstraße aneinandergeraten waren. Als die Beamten eintrafen, um den Sachverhalt zu klären, habe von Beginn an eine aggressive Stimmung unter einem Großteil der Gesellschaft geherrscht, so dass umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden.

Doch trotz der Anwesenheit der Polizei gingen Streit und aggressive Pöbeleien weiter - nun auch gegen die Einsatzkräfte. Zwei Gäste, ein 22 und ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener, gingen zielgerichtet in drohender Haltung auf einen Beamten und seinen Diensthund zu, berichtet die Behörde. Um einen drohenden Angriff zu verhindern, habe der Beamte den Hund losgelassen, der die beiden Störer biss und dabei leicht verletzte.

Als die Beamten die beiden Männer zur Personalienfeststellung in Gewahrsam nahmen, habe sich der 31-Jährige massiv gegen die Maßnahmen gewährt. Unter anderem habe er versucht, einer Beamtin den Einsatzmehrzweckstock zu entreißen. Beide Männer wurden „zur Gemütsberuhigung zur Wache gebracht“, wie die Polizei mitteilt.

Schlussendlich beendeten die Beamten beendeten die Feier und sprachen zahlreiche Platzverweise aus. Grund für die Eskalation sie nach bisherigen Ermittlungen ein Beziehungsstreit zwischen einer 32 Jahre alten Frau und einem 34 Jahre alten Mann.

Randale bei Hochzeitsfeier in Gelsenkirchen-Bismarck

Wie ein Déjà-vu muss ein weiterer Notruf dem diensthabenden Polizisten in der Leitstelle vorgekommen sein. Nur etwa eine halbe Stunde nach dem Beginn des Einsatzes an der Aldenhofstraße mussten Polizisten zu einem ähnlichen Fall in Bismarck ausrücken. Dort randalierte ein 30-jähriger Bochumer auf einer Hochzeitsfeier und beleidigte die Gäste.

Da er trotz Fesselung mehrfach versuchte einem Beamten während der Fahrt zur Wache Kopfstöße zu versetzen, musste die Weiterfahrt unter zusätzlicher Fixierung des Kopfes des Mannes erfolgen. Den 30-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

