Ein vermeintlich totes Pferd in einem Bach sorgte für einen Polizeieinsatz in Gelsenkirchen.

Gelsenkrichen-Resser Mark Einen Polizeieinsatz ausgelöst hat die Meldung über ein totes Pferd in einem Gelsenkirchener Bach. Bergung überrascht Einsatzkräfte.

Ein Zeuge hat am Mittwoch, 14. Februar, die Polizei alarmiert, weil er gegen 7.46 Uhr einen Pferdekadaver in einem Bach gesehen haben wollte.

Darauf rückten Einsatzkräfte zu dem Bachlauf an der Bachlauf an der Coesfelder Straße im Stadtteil Resser Mark aus. Als sich die eingesetzten Kräfte dem Kadaver am Knabenbach näherten, stellten sie nach Angaben der Polizeibehörde „zum Glück schnell fest“, dass es sich um ein Spielzeug-Fohlen handelte.

Ein vermeintlich totes Pferd in einem Bach sorgte für einen Polizeieinsatz in Gelsenkirchen. Es handelte sich um ein Spielzeugpferd – zum Glück, wie Polizei sagt. Foto: Polizei Gelsenkirchen / WAZ

Die Beamten zogen das Spielzeug aus dem Wasser und ließen es entsorgen. Die Ermittlungen sind damit in diesem Fall abgeschlossen.

