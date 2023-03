Schwer verletzt wurde eine Frau auf einem E-Scooter bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montag, 13. März, in Gelsenkirchen.

E-Scooter & Unfall Gelsenkirchen: Platzwunde am Kopf nach Kollision mit Pkw

Gelsenkirchen-Erle. Eine E-Scooter-Fahrerin aus Gelsenkirchen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Mercedes-Fahrer unter Drogenverdacht.

Gelsenkirchenerin (43) mit Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert

Die Gelsenkirchenerin war am Montag gegen 17.16 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Cranger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Emil-Zimmermann-Allee wurde die 43-Jährige von dem Mercedes eines 40-jährigen Nettetalers erfasst, als dieser von der Cranger Straße aus in die Emil-Zimmermann-Allee einbog.

Die E-Scooter-Fahrerin zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr konnte bislang ausgeschlossen werden.

Weil bei dem Mercedes-Fahrer der Verdacht bestand, sich unter Drogeneinfluss hinter das Lenkrad gesetzt zu haben, wurde ihm auf der Polizeiwache Buer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

