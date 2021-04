Im Schulungszentrum der Küppersbusch Hausgeräte GmbH fanden in der Vergangenheit immer mal wieder Koch-Events statt. 2015 wurde dort mit Sterne- und TV-Koch Björn Freitag (r.) gekocht. Der Verwaltungsbau soll künftig Wohnbebauung weichen. s

Stadtplanung Gelsenkirchen plant Wohnhäuser am Küppersbusch-Standort

Die Straße trägt den Namen des Traditionsbetriebs: Die Küppersbusch-Verwaltung soll in Gelsenkirchen Wohnbebauung weichen. Die Bauplanung läuft.

Hier war mal die stolze Zentrale eines stolzen Gelsenkirchener Traditionsunternehmens - durchaus repräsentativ, mit Büros, Schauräumen und Showküche. Von hier, der Küppersbuschstraße, wurden und werden die Geschicke des international tätigen Hausgeräte-Spezialisten gelenkt. Die Großküchentechnik ist Geschichte, auch dem ursprünglichen Verwaltungskomplex steht dieses Schicksal bevor: Für das Gebiet zwischen der Fürstinnenstraße und der Küppersbuschstraße am ehemaligen Verwaltungsstandort Küppersbusch arbeitet die Stadt an der Bauleitplanung und der zweiten Änderung des Bebauungsplans.

Stadt Gelsenkirchen arbeitet an der Bauleitplanung

Realisiert werden soll in Feldmark „qualitätsvolles innerstädtisches Wohnen für verschiedene Nutzergruppen bei gleichzeitigem Ausschluss von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke“, wie es im Text der frühzeitigen Bürgerbeteiligung heißt.

Wegen der Einschränkungen größerer Veranstaltungen durch die Covid-19-Pandemie ist keine Bürgerinformation im Stadtbezirk vorgesehen, alternativ ist eine reine Online- Beteiligung mit zusätzlicher Offenlage geplant. Die Planunterlagen stehen demnach vom 26. April bis 17. Mai 2021 auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen zum Download zur Verfügung (www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung).

Parallel können die Pläne außerdem im Rathaus Buer, Goldbergstraße 12, 2. Etage, Zimmer 285, während der Öffnungszeiten montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr eingesehen werden. Als Ansprechpartner steht Benjamin Meyer, 0209 169 6878 zur Verfügung. Anregungen und Stellungnahmen zur Planung können an die Stadt geschickt werden. Auch eine Mitteilung per E-Mail an referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de ist möglich.