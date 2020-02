Gelsenkirchen: Piraten-Fantasien kapern Musiktheater-Bühne

Eine Schatzkiste öffnet die Tür in eine andere Welt. Eine, in der eine Horde Piraten auf dem Schiff unterwegs ist, wo es riesige Kraken und gefährliche Schlangen gibt. Und Berge aus Zuckerwatte. Wenn Grundschulkinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ein Theaterstück schreiben, dann würde so die Handlung aussehen. Im Musiktheater im Revier konnten die Schüler der 4a der Friedrich-Grillo-Grundschule nun genau das. Das vom MiR-Ensemble professionell inszenierte Ergebnis konnten sie am Freitagvormittag im Kleinen Haus erleben.

Die Protagonistin, gespielt von Anke Sieloff, entdeckt eine Schatztruhe und taucht so in die Welt der Seeräuber ein. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So jung ist das Publikum nur selten, wie bei der Premiere von „Geisterschiff“, dem Stück, das im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Projekts „Mission Possible 2020“ der Stiftung Musiktheater im Revier entstanden ist. Schon im Foyer wurde getuschelt: Welche Ideen der Klasse haben es auf die Theaterbühne geschafft? Wie werden sie umgesetzt? Als MiR-Darstellerin Anke Sieloff schließlich die Bühne betrat, wurde es schnell ganz still. Gebannt verfolgten die Schüler, wie die Protagonistin in eine fremde Welt abtauchte, die sie konstruiert hatten.

Darsteller entdecken verschiedene Welten

Da schmettern die sechs Piraten fröhlich „What Shall I Do With A Drunken Sailor“, es wird geangelt und gekocht. Und auch zahlreiche Abenteuer muss die Crew bestehen: Ein großer Kraken greift ihr Schiff an und sie landen in einer Unterwasserwelt. Szenenapplaus für überzeugende Darsteller, die eine beeindruckend real wirkender Kulisse mit auf Requisiten erzeugten Geräuschen Leben einhauchen.

Dann werden wie Seeräuber getrennt an Land gespült. Finden sich wieder in einer surrealen Szene wieder, in der Berge aus Zuckerwatte die Landschaft prägen. Die Frage, ob die wirklich essbar sind beschäftigt das junge Publikum noch, während das Sextett sich auf der Bühne schon aufmacht, einen Schatz zu suchen. Kaum haben sie eine große Kiste hinter einem Vulkan gefunden, bricht dieser mit ohrenbetäubendem Tosen auf. Sie müssen sich retten, schaffen es gerade noch zurück zum Schiff.

Besonderer Schatz in der Truhe

Dort lüften sie das Geheimnis um den Inhalt der geheimnisvollen Truhe. In ihr schlummert, so viel sei an dieser Stelle bereits verraten, etwas von jedem Kind, das an dem Projekt mitgewirkt hat. Nicht enden wollender Applaus würdigt die Leistung der Darsteller, der Regisseurin Kristina Franz – und der 4a, die sich nach kurzem, schüchternen Zögern geschlossen auf der Bühne einfindet, die alles entscheidende Frage zu beantworten: War es das Stück, dass sie sich vorgestellt hatten? „Ja, aber war die Zuckerwatte auch echt?“ Kurzer Test: „Lecker.“

Die experimentelle Klangoper „Geisterschiff“ ist noch zu sehen am Dienstag, 11. Februar, 9.30 und 11 Uhr, sowie Mittwoch, 13. Februar, 9.30 Uhr. Karten gibt es ab 3,30 Euro online unter musiktheater-im-revier.de