Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Reform in der Pflegeausbildung soll den Beruf attraktiver machen. Warum sich der Einstieg für Interessierte in Gelsenkirchen besonders lohnt.

An der Virchowstraße 118 gibt es Grund zur Freude und ein bisschen fühlt es sich wie ein kleiner, vielleicht auch größerer Neustart an: In diesem Jahr geht auch in Gelsenkirchen die generalistische Pflegeausbildung an den Start. Im Kirchlichen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier (KBG) wird es so richtig ernst ab dem 1. April. Warum sich ein Einstieg für junge Menschen besonders lohnt.

Gelsenkirchen: Neue generalistische Pflegeausbildung macht vieles flexibler

Die Reform gilt bereits seit Anfang 2020 – und sie soll vieles einfacher, vor allem flexibler machen. Laut Pflegeberufereformgesetz sind seit dem 1. Januar die Alten-, Kranken und auch die Kinderkrankenpflegeausbildungen zusammengefasst, zu einer generalistischen Pflegeausbildung. Am Ende sind sie ausgebildete Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, übergreifend vorbereitet auf die Pflege von Alten, Kindern, Kranken.

Schon weit im Vorfeld haben sich die Gelsenkirchener Experten Gedanken gemacht. Und einen Lehrplan, ein Curriculum, erstellt. „Es gibt Veränderungen in der theoretischen und der praktischen Ausbildung. Es erfolgt nun noch mehr eine Orientierung an Kompetenzen statt an Inhalten“, erklärt Christel Buchholz-Mielke, Schulleiterin des KBG. Konkret bedeutet das: Es gibt Einblicke in die unterschiedlichsten medizinischen Bereiche, es wird fachliches Wissen für die Arbeitsfelder aller Lebensphasen vermittelt, hinzu kommt auch eine EU-weite Anerkennung des Berufes.

Altenpflege soll raus aus dem Abseits und aufgewertet werden

Am Kirchlichen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier in Gelsenkirchen startet Anfang April der neue Kurs, bei dem die Teilnehmer zu Pflegefachfrauen und -Männern ausgebildet werden. Lehrerin Michelle Giffhorn (links) freut sich schon darauf. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Es geht sogar noch weiter: Mit der neuen Ausbildungsausrichtung soll die Altenpflege raus aus dem oftmals gewähnten Abseits, weg von der Einbahnstraße, hinein in eine Aufwertung in vielen Bereichen. „Wir gehen einen Schritt in Richtung Pflegeprofis“, betont auch Wolfgang Heinberg, Leiter der Unternehmenskommunikation bei den St. Augustinus Kliniken.

Nun ist die Ausbildung so breitgefächert wie der Pflegeberuf an sich – ebenso die Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich durch eben diese Ausbildung noch ergeben können. Ein weiterer Pluspunkt liege in der „hervorragenden Vergütung“, wie Wolfgang Heinberg es nennt. In Zahlen: Im ersten Ausbildungsjahr verdienen die angehenden Pflegekräfte über 1100 Euro, im dritten Ausbildungsjahr über 1300 Euro.

Neuer Kurs unter neuem Curriculum startet in Gelsenkirchen zum 1. April

Zum 1. April startet der erste Kurs unter neuem Curriculum, mit 28 jungen Menschen, die meisten unter 25 Jahren, die im Laufe von drei Jahren einheitliche Kompetenzen entwickeln werden. Und die vor allem aber auch erfahren können, welcher Bereich in der Pflege ihnen am meisten zusagt, für welchen Bereich sie sich besonders geeignet fühlen.

Gelsenkirchen Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung Menschen, die sich für die neue generalistische Ausbildung interessieren, lernen in deren Verlauf alle Bereiche der Pflege kennen und können entscheiden, ob sie besonders geeignet sind für den Umgang mit Kindern, Menschen aller Altersklassen oder alten Menschen sind. Die Zugangsvoraussetzungen: die persönliche und gesundheitliche Eignung für die Ausübung des Berufes; Abitur, Fachhochschulreife oder Fachoberschulreife oder mittlerer bzw. zehnjähriger Schulabschluss; ein Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung, zusammen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung (mindestens zwei Jahre); gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage des Kirchlichen Bildungszentrums unter kbg-gelsenkirchen.de

Das KBG als theoretischer Ausbildungsort ist Ausbilder für nahezu alle Krankenhäuser Gelsenkirchens und arbeitet mit den jungen Kräften von knapp 40 Ausbildungsstätten in Gelsenkirchen und über die Stadtgrenzen hinaus zusammen.

KBG in Gelsenkirchen freut sich über sehr viele interessierte Bewerber

Da kommen schon viele junge, am Pflegeberuf interessierte Menschen zusammen. „Wir haben sehr sehr viele Bewerber im Moment“, weiß Christel Buchholz-Mielke. Am 1. September gibt es wieder eine neue Chance für alle, die ihre berufliche Zukunft in der Pflege und als Pflegefachfrau /-mann sehen.

2100 Stunden umfasst die theoretische Ausbildung, 2500 die praktische. „Die Zahlen zeigen, dass die Praxis im Verlauf der Ausbildung immer einen hohen Stellenwert hat“, weiß auch Karin List, eine der Lehrerinnen, die am KBG unterrichten. Die Blöcke finden immer im Wechsel statt, dauern gleich mehrere Wochen. „Das bedeutet auch mehr Kontinuität für den Schüler“, betont auch Karin Lists Kollegen Michelle Giffhorn. Und sie fügt hinzu: „Wir freuen uns auf den neuen Kurs!“