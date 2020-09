Gelsenkirchen: Pfarrei St. Hippolytus sammelt für Obdachlose

Gelsenkirchen-Horst/-Beckhausen. Gelsenkirchener Gläubige sind aufgerufen, Suppe, Papiertaschentücher, Deos und Schokolade zu spenden. Aktion unterstützt „Warm durch die Nacht“.

Die Pfarrei St. Hippolytus unterstützt die Aktion „Warm durch die Nacht“ zu Gunsten von Obdachlosen mit einem Spendenaufruf (nicht nur) an die Gläubigen. Vom Erntedankfest, 27. September, bis zum St. Martinsfest im November sind Interessierte aufgerufen, große Dosen mit Suppe (850 ml), Papiertaschentücher, Schokolade und Deodorants zu spenden.

Die Aktion beginnt mit den (zum Teil ökumenischen) Erntedankgottesdiensten. Start ist am Sonntag, 27. September, 10 Uhr, in St. Laurentius, Horst-Süd; es folgen der ökumenische Erntedankgottesdienst am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, an der evangelischen Christuskirche in Beckhausen, sowie in St. Hippolytus in Horst am Sonntag, 4. Oktober, 10.30 Uhr, und Clemens Maria Hofbauer in Sutum am Samstag, 10. Oktober, 17 Uhr.

Gelsenkirchener können Spenden an Kirchenstandorten abgeben

Über den gesamten Zeitraum können die Spenden an folgenden Orten abgegeben werden: Pastorat Liebfrauen, Horster Straße 303; „Susi‘s Kindersecondhand“, Horster Straße 311 (montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr); vor und nach den Gottesdiensten in St. Hippolytus, Liebfrauen, St. Clemens Maria Hofbauer, St. Laurentius (Saal), St. Marien (Saal); mittwochs: „Offene Kirche“ St. Hippolytus von 10 bis 12 Uhr; mittwochs, 19 Uhr: „Segenszeit“ Liebfrauen-Kirche sowie bei den Segensorten am Sonntag im zweiwöchigen Wechsel.

„Helfen Sie mit, unterstützen Sie die Pfarrei St. Hippolytus in ihrem Engagement für die Obdachlosen-Hilfe ,Warm durch die Nacht’, hofft Pastor Bernd Steinrötter auf möglichst viele Spenden.