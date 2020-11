Gelsenkirchen: Pfadfinder bieten Weihnachtsbaum-Bringservice

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Pfadfinderstämme bieten für den guten Zweck einen Weihnachtsbaum-Lieferservice an. Per E-Mail kann man sich anmelden.

Einige Pfadfinderstämme aus Gelsenkirchen bieten für einen guten Zweck einen Weihnachtsbaum -Lieferservice und einen Verkauf vor Ort an. So der Pfadfinderstamm Kreuzritter aus der Feldmark. Er verkauft am Samstag, 12. Dezember, ab 9 Uhr auf dem Kindergartenplatz Am Schillerplatz 12 A wieder Nordmann- und Edeltannen.

Für den Lieferservice muss man bis zum 6. Dezember eine E-Mail mit den eigenen Daten an jabbel@dpsg-kreuzritter.de schicken. Der Baum wird am 12. Dezember nach Hause geliefert.

Wahl zwischen Blaufichten und Nordmanntannen

Zwischen Blaufichte und Nordmanntanne kann man beim Lieferservice der Pfadfinder vom Gemeindezentrum Heiligste Dreifaltigkeit wählen. Wer bis zum 9. Dezember eine E-Mail an tannenbaumaktion@dpsg-rs.de schickt, bekommt die Tanne am 19. Dezember bis zur Haustür gebracht. Der Verkauf unterstützt unter anderem die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten.