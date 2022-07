Gelsenkirchen: Pedelecfahrer nach Unfall mit Radler verletzt

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht mit drei Rad- und einem Pedelecfahrer in Gelsenkirchen am Freitag, 8. Juli, sucht die Polizei zur Aufklärung Zeugen.

Gelsenkirchen-Hassel. Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Ein Pedelecfahrer wurde dabei leicht verletzt. Gesucht werden nun drei Radfahrer.

Unfallflucht in Gelsenkirchen: Pedelecfahrer kollidiert mit Radler und verletzt sich leicht

Ein 56-jähriger Mann war am Freitag um 19.15 Uhr mit seinem auf dem Radweg an der Polsumer Straße in Richtung Marl-Polsum unterwegs, als ihm circa 500 Meter nördlich der Bußmannstraße drei Radfahrer entgegenkamen.

Ein circa 1,85 Meter großer und circa 20 Jahre alter Radler mit kurzen schwarzen Haaren und einem blauen Oberteil mit Zackenmuster auf dem Rücken versetzte einem neben ihm fahrenden, circa 1,55 bis 1,65 Meter großen und etwa 13 bis 15 Jahre alten Fahrradfahrer mit einem olivgrünen Oberteil einen Stoß. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Jugendlichen und dem 56-Jährigen. Beide stürzten. Der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Als der Pedelecfahrer nach den Personalien der unbekannten Radfahrer fragte, versetzte der Radler mit dem blauen Oberteil ihm einen Stoß, so dass er erneut stürzte. Anschließend flüchtete das Rad-Trio in Richtung Buer.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 6223 oder 0209 365 2160.

