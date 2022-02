Gelsenkirchen: Passant hält nächtlichen Einbrecher fest

Einen Einbrecher fasste ein Passant in der Gelsenkirchener Altstadt in der Nacht zu Sonntag. Brennendes Flurlicht im Haus von Bekannten hatte ihn skeptisch gemacht.

Gelsenkirchen. Auf dem nächtlichen Heimweg schöpfte ein Passant in der Gelsenkirchener Altstadt wegen brennendem Flurlicht Verdacht. Er stellte einen Einbrecher.

In der Nacht zum Sonntag, 27. Februar, gegen 4.40 Uhr bemerkte ein Zeuge auf seinem Heimweg, dass im Haus eines Bekannten in der Gelsenkirchener Altstadt das Flurlicht brannte. Das kam dem Mann im Hinblick auf die nächtliche Uhrzeit ungewöhnlich vor. Er wartete kurz vor dem Haus, als tatsächlich zwei ihm unbekannte männliche Personen das Haus verließen.

Da einer der Männer außerdem noch einen verdächtigen Gegenstand bei sich trug, ging der Zeuge von einer strafbaren Handlung aus. Er informierte die Polizei, während er eine der beiden männlichen Personen festhalten und so an der Flucht hindern konnte. Die schnell eingetroffene Polizei konnte den 54-Jährigen mit Wohnsitz in Gelsenkirchen vorläufig festnehmen, nachdem in dem betroffenen Haus Hinweise auf einen Diebstahl festgestellt wurden. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wurde gefertigt, der festgenommene Gelsenkirchener wird im Laufe des heutigen Vormittags dem, der Festgenommene wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

