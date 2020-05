Gelsenkirchen: Parteiloser Kobusek kandidiert für OB-Wahl

Gelsenkirchen. Manftred Kobusek, 65, tritt bei der Kommunalwahl am 13. September als parteiloser Kandidat an. Er will Oberbürgermeister in Gelsenkirchen werden.

Bei den nächsten Kommunalwahlen am 13. September 2020 wählen die Gelsenkirchener die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister und bestimmen die Zusammensetzung des Rates der Stadt und der fünf Bezirksvertretungen. Als parteiloser Kandidat tritt dazu auch der 65-Jährige Redakteur Manfred Kobusek an. Er ist in Duisburg geboren und wohnt seit 25 Jahren in Bulmke-Hüllen.

Manfred Kobusek will als parteiloser OB-Bewerber antreten. Foto: Privat / WAZ

Nach eigenen Angaben war Kobusek für die Jungsozialisten aktiv und für sie eine Legislaturperiode im Rat sowie bei den Falken in Dinslaken. Ehrenamtlich engagiert er sich im Gelsenkirchener Tierschutz und in der Kirche, ist verheiratet und hat zwei Kinder aus erster Ehe.

Früher bei den Jusos aktiv

Als Programm-Schwerpunkte nennt Kobusek, langfristige Arbeitsplätze nach Gelsenkirchen zu holen, für mehr Sicherheit und Ordnung zu sorgen, vor allem durch mehr Personal in den Ordnungsbehörden, die Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs durch kostenfreie Angebote, testweise für drei bis fünf Jahre, eine Überarbeitung des Radwegekonzeptes und den Ausbau der Bildungseinrichtungen. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece