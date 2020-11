Happy-End im Streit um die Altpapier-Sammlung zwischen Gelsendienste und der Evangelischen Jugend in Horst: „Die Unstimmigkeiten konnten in einem Telefongespräch mit Pfarrer Michael Grimm schnell ausgeräumt werden“, so Sprecher Tobias Heyne. Die Jugend der Evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde am Standort Horst darf am kommenden Samstag, 14. November, - und auch darüber hinaus - also doch wieder Altpapier sammeln und an einen anderen Anbieter verkaufen, um so besondere Jugendaktionen zu finanzieren.

In dem Gespräch habe Gelsendienste einerseits sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Unterlage nicht berücksichtigt habe, die für die rechtliche Bewertung der Sammlung wichtig sei. „Andererseits haben wir darauf hingewiesen, dass Änderungen bei der Durchführung der gemeinnützigen Sammlung seitens der Kirchengemeinde anzuzeigen sind“, so Heyne auf Anfrage weiter. Denn Gelsendienste müsse Abfallbilanzen erstellen, um die Menge der in Gelsenkirchen anfallenden überlassungspflichtigen Abfälle aus privaten Haushalten - hier also an Altpapier - gegenüber den zuständigen Landes- und Bundesbehörden zu melden.

Gelsenkirchener Gemeinde muss nun Mengen an gesammeltem Altpapier melden

Die Gemeinde habe zudem zugesagt, Gelsendienste über die Menge des gesammelten Altpapiers zu informieren, sofern die Sammlung nicht in Zusammenarbeit mit der Stadttochter erfolgt. So sei Gelsendienste weiter in der Lage, das von der Kirchengemeinde gesammelte Altpapier ordnungsgemäß in den Abfallbilanzen zu berücksichtigen.

Wie berichtet, hatte Gelsendienste in diesem Frühjahr erstmals statt der sonstigen 1000 bis 1400 Euro nur maximal 250 Euro geboten und zusätzlich Gebühren für die Papiercontainer verlangt. Deshalb waren die Akteure auf einen anderen Anbieter ausgewichen. Dies sei jedoch eine Ordnungswidrigkeit, betonte Gelsendienste, da Sammlungen nur in Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern stattfinden dürften. Am Montag, 9. November, kam dann die Kehrtwende. Zur Vermittlung hatte sich auch CDU-Stadtverordneter Alfred Brosch eingeschaltet.

Jeannette Flor, Mitorganisatorin der Altpapiersammlung in Horst, zeigte sich auf Anfrage „erleichtert und heilfroh, dass das Missverständnis ausgeräumt werden konnte. Dank der Einigung können wir nun wieder Geld für unsere Jugendarbeit einnehmen.“