Gelsenkirchen. Seit vielen Jahren sammelt die Evangelische Kirchengemeinde in Gelsenkirchen-Horst regelmäßig Altpapier. Jetzt ist die Sammlung gefährdet.

Jeanette Flor versteht die Welt nicht mehr. Seit vielen Jahren organisieren sie und andere Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in Horst vier Mal im Jahr eine Altpapiersammlung, die Erlöse sind für die Jugendarbeit der Gemeinde bestimmt. Für den 14. November war die nächste Aktion geplant – doch ob sie stattfinden kann, ist unklar.

Das liegt an einem Anruf, den Jeanette Flor in dieser Woche von Gelsendienste bekam. „Normalerweise haben wir immer mit Gelsendienste zusammengearbeitet“, berichtet Jeanette Flor. Freiwillige Helfer aus der Gemeinde sammelten das Altpapier ein und brachten es zu einem Betriebshof. Dort wurde es gewogen, je nach Menge bekamen die Sammler zwischen 1000 und 1400 Euro für das Papier.

Gelsenkirchener Entsorger warnt vor Ordnungswidrigkeit

„In diesem Frühjahr wollte uns Gelsendienste aber nur noch sehr viel weniger zahlen“, sagt Jeanette Flor, „außerdem sollten wir Gebühren für die Papiercontainer bezahlen.“ Alles in allem hätte die Gemeinde an der Sammlung maximal 250 Euro verdienen können – das hätte sich nicht mehr gelohnt.

Für die Sammlung im August suchte sich die Gemeinde einen anderen Anbieter und verkaufte das Papier an diesen. Mitten in die Vorbereitung für die vierte und letzte Sammlung, die im November stattfinden sollte, platze dann ein Anruf von Gelsendienste: Der Entsorger wies die Gemeinde darauf hin, dass solche Sammlungen laut Abfallrecht nur in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern stattfinden dürften – anderenfalls begingen die Sammler einer Ordnungswidrigkeit.

Gelsendienste bietet auch weiter eine Zusammenarbeit an

Tobias Heyne, Sprecher von Gelsendienste, bestätigte den Vorgang. „Natürlich haben wir Verständnis für das Bestreben der Gemeinde, über die Sammlung möglichst hohe und verlässliche Einnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit zu erzielen“, sagte er. Er bat aber um Verständnis dafür, dass „wir die Wirtschaftlichkeit unseres Handelns sicherstellen müssen und einen – auch unbewussten – Verstoß gegen die Satzung nicht dulden können.“

Weiterhin sei Gelsendienste dazu bereit, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten. „Aufgrund von extrem gesunkenen Marktpreisen für Altpapier“ könne Gelsendienste allerdings nicht mehr die Preise der Vorjahre zahlen, und müsse auch die Gebühr für die Container verlangen. „So gerne wir die sammelnden Gruppen bei ihren Aktionen ,für den guten Zweck’ unterstützen, müssen wir dies auch stets mit Blick auf die Allgemeinheit vertreten können“, sagte Heyne.

Jeanette Flor zeigte sich dennoch „fassungslos“ über das Vorgehen des städtischen Tochterbetriebes und verwies auf eine Sondergenehmigung aus dem Jahr 2012, die die Sammlung erlaube. „Wir wollen auch weiterhin alles versuchen, damit die Sammlung am 14. November wie geplant stattfinden kann.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++