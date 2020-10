Gelsenkirchen packt für „Weihnachten im Schuhkarton“

In der Aktionswoche im November geht’s los: Dann können Gelsenkirchener sich wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen.

Gelsenkirchen-Erle. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ lädt zum 25. Mal zum Mitpacken ein. Gelsenkirchener können die Pakete an drei Orten in der Stadt abgeben.

Lange bevor überhaupt an die ersten Wunschzettel gedacht wird, laufen die Weihnachtsvorbereitungen beim Gelsenkirchener Verein Christliche Gemeinde Erle ein Stück weit schon jetzt an: Der Verein beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Bereits zum 25. Mal ruft die christliche Organisation Samaritan’s Purse (ehemals: Geschenke der Hoffnung) dazu auf, Schuhkartons mit Geschenken für bedürftige Kinder zu füllen.

Gelsenkirchener können Pakete in der Aktionswoche vom 9. bis 16. November abgeben

Die Päckchenabgabe konzentriert sich in diesem Jahr auf die letzte Aktionswoche vom 9. bis zum 16. November. An drei Stellen können alle, die sich an der Aktion beteiligen möchten, ihre Päckchen abgeben. Der Verein Christliche Gemeinde Erle, an der Cranger Straße 220, nimmt die Geschenke in der Novemberwoche montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, montags bis samstags von 15 bis 19 Uhr oder sonntags nach dem Gottesdienst von 12 bis 14 Uhr entgegen. Es ist auch möglich, einen Abgabetermin telefonisch unter 0209/1656794 zu vereinbaren.

Die Ludgeri Apotheke an der Düppelstraße 19 beteiligt sich ebenfalls und ist offizielle Abgabestelle. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Weltweit sollen rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden

Die dritte Möglichkeit, Päckchen und somit Freude für bedürftige Kinder zu spenden, bietet Optik Oppermann an der Hauptstraße 14. Zu diesen Öffnungszeiten können die Geschenke übergeben werden: montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr und montags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr.

Seit dem Start wurden laut Samaritan’s Purse mehr als 8,5 Millionen Mädchen und Jungen mit Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum beschenkt. Packtipps und weitere Abgabeorte sind auf der Webseite weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch vorgefertigte Schuhkartons bestellt werden. Wer keine Zeit hat, um selbst ein Geschenk zu packen, kann sein Paket für 30 Euro online auf die Reise schicken (online-packen.org). Im Rahmen der weltweiten Aktion sollen in diesem Jahr rund elf Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht werden. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum sollen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die Ukraine gehen.