Gelsenkirchen: Paar saß in brennender Wohnung fest

Nach einem Brand in Gelsenkirchen sind eine Mieterin und ihr Partner zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gelsenkirchen-Erle. Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Brand in den Stadtnorden ausgerückt. Zwei Bewohner kamen aus ihrem Heim nicht mehr raus.

Nach einem Brand in Gelsenkirchen sind eine Mieterin und ihr Partner zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr rettete zudem zwei Katzen, die im Tierheim untergebracht worden sind.

Alarm für Gelsenkirchener Feuerwehr: „Menschenleben in Gefahr“

Die Retter wurden am Donnerstag, 4. Mai, um 15.52 Uhr alarmiert. Die Mieterin der Wohnung an der Straße Krammwinkel in Erle schilderte der Einsatzleitstelle ein Feuer in der Küche. Weil es ihr und ihrem Partner auf Grund von körperlichen Einschränkungen nicht möglich war, die Brandwohnung zu verlassen, entsandte die Leitstelle unter dem Stichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ mehrere Einheiten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Vor Ort brachten die Feuerwehrmänner das Paar über den Treppenraum des Gebäudes in Sicherheit. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um die Bewohner, danach kamen sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache sind von der Polizei übernommen worden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen